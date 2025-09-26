Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaCrisi OikosPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheErrore navigatore
Acquista il giornale
CronacaUna voragine sull’argine nel Ferrarese, è colpa delle nutrie. E la risaia resta a secco
26 set 2025
MARIO BOVENZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Una voragine sull’argine nel Ferrarese, è colpa delle nutrie. E la risaia resta a secco

Una voragine sull’argine nel Ferrarese, è colpa delle nutrie. E la risaia resta a secco

L’agricoltore Luca Cinti: “Per fortuna è successo durante la notte, poteva succedere una disgrazia. Se qualcuno passava con il trattore si sarebbe ribaltato”

Si sfonda un argine a causa delle gallerie delle nutrie a Lagosanto

Si sfonda un argine a causa delle gallerie delle nutrie a Lagosanto

Per approfondire:

Ferrara, 26 settembre 2025 –  Lagosanto, da qualche ora sta piovendo, è da poco passata la mezzanotte. La strada sull’argine, dove passano di solito i trattori, frana.

E’ una strada di terra, separa gli appezzamenti. L’acqua si è infiltrata nella galleria delle nutrie e l’argine ha ceduto.

C’è un cane, guarda dall’alto quella voragine nel terreno. ‘Per fortuna è successo durante la notte, poteva succedere una disgrazia. Se qualcuno passava con il trattore si sarebbe ribaltato’, dice Luca Cinti, agricoltore, è lui che insieme ad altri coadiutori sperimenta la carabina calibro 22, una lotta tra Davide  – gli agricoltori  – e Golia, l’invasione delle nutrie.

La terra è franata e l’acqua della risaia è uscita, si è riversata nel terreno vicino.

Approfondisci:

Distrutte le gabbie anti nutrie: blitz degli animalisti tra Copparo e Codigoro

Distrutte le gabbie anti nutrie: blitz degli animalisti tra Copparo e Codigoro

‘Adesso abbiamo la risaia a secco, dobbiamo di nuovo immettere acqua. Il terreno vicino era già stato arato, altrimenti si sarebbe allagata una coltura, avremmo avuto altri danni. Qualcuno ancora non riesce a capire che le nutrie sono un problema serio’.

Proprio nei giorni scorsi si è svolto un vertice in prefettura, al tavolo il prefetto Massimo Marchesiello, le associazioni di categoria degli agricoltori, la polizia provinciale.

Si è parlato, la proposta del consorzio bonifica pianura di Ferrara, di concedere una mini-licenza di caccia proprio per andare a sparare le nutrie, un modo per rinfoltire le fila dei coadiutori, un esercito evidentemente non sufficiente a frenare i roditori.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata