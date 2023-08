Voragine di quasi due metri sul ponte del Tassone

Si apre una voragine di quasi due metri sul ponticello che attraversa il canale Tassone e per motivi di sicurezza il sindaco Davide Bergamini emette l’ordinanza che chiude il passaggio al traffico delle auto. La segnalazione è scattata ieri mattina dai residenti. E’ successo a Vigarano Pieve, in un tratto di strada ghiaiata che da via Argine Po porta ad alcune aziende agricole e ad un borgo di case con sei abitazioni e altrettante famiglie. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco sul posto, ma anche del sindaco e del vicesindaco Mauro Zanella con la polizia locale impegnata nei rilievi insieme agli addetti dell’ufficio tecnico. Sul posto anche i tecnici del consorzio Pianura di Ferrara competente del canale e dei tecnici di Hera in quanto sul ponte ci sono tubature e condotte. "Non sappiamo se siano state le piogge della notte, con una forte quantità di acqua ad aprire la voragine o a peggiorala – dice il sindaco – . Intanto, per motivi di sicurezza, sentiti i vigili del fuoco e i tecnici, era necessario emettere l’ordinanza per evitare pericoli ai residenti". Sono in corso gli accertamenti per verificare di chi sia la competenza del ponte e chi dovrà provvedere alla sistemazione. Intanto, ieri mattina, prima di chiudere definitivamente il ponte al traffico e di emettere l’ordinanza, i residenti disperati per la necessità di utilizzare le auto per gli spostamenti anche di lavoro, seguiti passo a passo dai vigili del fuoco, sono stati invitati a portare fuori le auto che hanno posizionato in una carraia vicina. Potranno raggiungere le case solo a piedi o in bicicletta. "Con molta probabilità le piogge di questa notte hanno evidenziato una situazione che sottotraccia stava già lavorando - spiega il vicesindaco Zanella - i tecnici dei diversi enti, stanno facendo tutte le valutazionir".

Claudia Fortini