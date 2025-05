Si apre voragine profonda 1,5 metri per strada nel Ferrarese: allarme tra i residenti

Ferrara, 20 maggio 2025 – Preoccupazione e allarme nella frazione ferrarese di Monestirolo: una voragine si è improvvisamente aperta in mezzo alla strada in via Montesanto.

È larga un metro e profonda uno e mezzo, la Polizia locale Terre Estensi è subito intervenuta per mettere in sicurezza la zona e deviare il traffico, ha segnalato il Comune di Ferrara. Viste le dimensioni della voragine e anche il cedimento improvviso dell’asfalto i residenti si sono allarmati, prosegue il Comune ricordando che questi fenomeni sono un grave pericolo per la circolazione, soprattutto per motocicli, biciclette e veicoli in transito serale.

Ora si attendono tecnici e operatori Hera del pronto intervento stradale, che nei prossimi giorni valuteranno l'entità del danno e gli interventi per il ripristino.