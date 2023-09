Voto, parla Zamorani "Un candidato donna per il centrosinistra Si rompa con il passato"

di Federico Di Bisceglie

"Speriamo sia donna. Anzi, deve essere donna". Scompagina, cala l’asso di briscola alla prima mano. "Oggi solamente il 7% delle città capoluogo ha una sindaca donna. Per cui, penso che se il centrosinistra è davvero orientato alla discontinuità, dovrà candidare una donna alle comunali". Mario Zamorani, militante radicale da sempre e leder di +Europa in città fa due passi in avanti. Si accende la pipa. Ma il fuoco che esce è quello delle parole. Un ragionamento politico di prospettiva, cesellato nei singoli aspetti. "Nel 2024 – dice – gli elettori ferraresi si troveranno davanti a un bivio: due visioni completamente diverse della città. Se lo schieramento alternativo a quello rappresentato dal sindaco Alan Fabbri vuole essere dirompente, lo faccia a partire dal candidato. Anzi, dalla candidata".

Ovviamente non basta essere donna. L’idea di Zamorani è quella di una persona che "non abbia, nel suo curriculum, un passato di scontro con il competitor". Meglio ancora se la candidata abbia "già un’esperienza in politica, in senso lato, anche in campo associazionistico. Magari anche in ambito accademico". Tutte queste caratteristiche, messe in fila, escluderebbero la possibilità di sostenere l’ipotesi di Fabio Anselmo, che invece pare essere gradito al Pd. Ma non è tutto. Perché Zamorani ha un altro asso da calare. "Ho letto sul Carlino – scandisce il radicale – che il Pd userà i prossimi mesi per la costruzione del programma e, in seguito, individuerà il candidato. Ebbene, io a questo gioco non ci sto. La legge dice, infatti, che si vota il candidato non il programma, ed ecco perché sarebbe invece opportuno un lavoro che ottemperasse entrambe le dimensioni. Per cui, viste le condizioni, ho deciso di uscire dal tavolo politico e da quelle delle opposizioni".

Su che cosa puntare per il 2024? "Fabbri ha fatto credere alla città che fosse il Paese dei Balocchi – scandisce il radicale – tra feste ed eventi. Che, intendiamoci, vanno benissimo. Questa visione ha sicuramente un riscontro in termini elettorali. Ma la visione di Ferrara in questo senso è totalmente distorta". Facile da qui legarsi all’iniziativa del radicale che, attraverso una missiva, ha "denunciato" all’Unesco il "sequestro" del centro storico. "Anche l’uso della piazza e degli spazi pubblici in generale – aggiunge – è un modo di condurre l’amministrazione, che noi vediamo in maniera radicalmente opposta". Per cui la base di partenza deve essere il lancio "di un progetto di sviluppo socio-politico ed economico che in questa città, durante questi quattro anni, è completamente mancato". Se Zamorani dovesse presentarsi autonomamente, come primo punto in termini programmatici non avrebbe dubbi: "La riapertura delle circoscrizioni", taglia corto tirando una boccata alla pipa. Le critiche a Fabbri non mancano, ma ce n’è anche per il centrosinistra. "Nell’ultimo incontro delle opposizioni al Barco – racconta – ho colto, se non altro, una postura umile che il Pd ad esempio non aveva mai avuto. E questo è positivo. Ma c’è un errore, di base, nel centrosinistra ferrarese: tutti i membri del presunto campo largo, antepongono a tutto la loro identità. E questo è un errore madornale. Io, a queste condizioni, non ci sto. Poi, si vedrà: non sbatto le porte in faccia a nessuno".