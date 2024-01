Voto polarizzato. Il ruolo di civici e moderati

Bendin

E’ infatti facilmente ipotizzabile

che, se saranno in grado di formulare una proposta politica credibile e di inserire in lista candidati seri e preparati

(due premesse mai scontate), moderati e civici potranno giocare un ruolo importante. Un azzardo? Non troppo dal momento che lo scontro al vertice si profila piuttosto polarizzato, e polarizzante, tra il sindaco uscente Alan Fabbri (con Lega, Fd’I e alleati) e l’avvocato Fabio Anselmo, convintamente sostenuto da una parte consistente del Pd e dal Movimento 5 Stelle, fino ad oggi quasi irrilevante dal punto di vista elettorale ma, con un candidato così autorevole, potenzialmente capace di un exploit anche nella faticosa piazza ferrarese. Che lo scontro si profili polarizzante e polarizzato è evidente dalle dichiarazioni bellicose di Mantovani e Guidetti (M5S) che, di recente, hanno parlato di una "campagna elettorale di sangue", avvallando i timori

di una sfida all’insegna dello scontro, con i temi della città in secondo piano. Una strategia non certo smorzata dal segretario Pd Talmelli, che con i pentastellati fa intendere di voler puntare su Anselmo

(il quale, a sua volta, ha annunciato di voler "battere il sistema di potere della destra") per colpire l’amministrazione Fabbri sui temi della legalità (giustamente cari al candidato in pectore). Insomma, botte da orbi all’orizzonte. In questo scenario, pur fedeli a un Fabbri onnipresente sui social e pronto a indossare i guantoni (vedi la polemica sulle case popolari),

i civici di Maggi, Forza Italia

e l’Udc - se non si faranno stupidamente guerra -

potrebbero rasserenare l’ondivago elettorato moderato di centrodestra mentre ’La Comune’ (vera novità di queste elezioni, già con una propria candidata), il forum Ferrara Partecipata, i civici di Fusari e Maresca (quest’ultimo vicino al cattolicesimo sociale e al vescovo), Azione, Italia Viva (insieme? Mah), socialisti, Zamorani e cespuglietti vari - delusi dall’addio polemico di Calafà - potrebbero coagulare le preoccupazioni di chi non si riconosce nell’asse Pd-M5S e nel nome di Anselmo.