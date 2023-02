Voucher alle imprese per le migliorie energetiche

Sostegno alle imprese del territorio in un bando che unisce il Comune di Bondeno e la Camera di Commercio di Ferrara. Era già successo con il bando per le attività colpite dal maltempo del 17 agosto 2022, si ripete ora con il bando della Camera di Commercio per la concessione di voucher a sostegno degli investimenti diretti all’efficientamento energetico, alla sostenibilità e all’economia circolare. "Partecipiamo al bando con un contributo di 10 mila euro che andrà a sommarsi alle risorse messe a disposizione dalla stessa Camera di Commercio – spiega il sindaco Simone Saletti –. Al bando potranno partecipare le micro, le piccole e le medie imprese del territorio di Bondeno, alle quali verranno assegnati voucher per investimenti diretti ad affrontare la grande sfida energetica del futuro". Il bando avrà una dimensione provinciale, ma i fondi messi a disposizione dal Comune saranno destinati esclusivamente alle imprese di Bondeno. "La vicinanza al mondo imprenditoriale è un aspetto fondamentale per lo sviluppo positivo del territorio – sottolinea ancora Saletti –: negli ultimi mesi le nostre imprese hanno dovuto affrontare il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, la difficoltà di reperimento delle materie prime e il terribile fortunale di agosto. Come se non bastasse, tutto ciò è avvenuto in un momento in cui le imprese stanno affrontando la sfida del rinnovamento energetico, cruciale per il futuro. Ringrazio la Camera di Commercio di Ferrara per la grande professionalità mostrata in molteplici occasioni – chiosa il primo cittadino – a cui deve essere sommata una visione acuta sulle reali esigenze delle imprese del territorio". Il comune pubblicherà il bando non appena sarà disponibile.

cl.f.