È stata approvata la graduatoria dei voucher per il sostegno alla realizzazione di corsi e campionati da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche operanti nel Comune di Copparo: l’amministrazione comunale ha messo a disposizione risorse per 10.305 euro. Sono pervenute dodici domande: undici progetti sono stati ammessi e uno non ammesso per incompletezza di dati dichiarati. Il plafond viene così esaurito.

Nell’attribuzione dei punteggi si è tenuto conto in particolare che i corsi sportivi avessero come target le fasce di utenti con disabilità, che fossero organizzati a favore delle scuole e approvati dall’Istituto Comprensivo e che fossero rivolti a utenti giovanissimi, fino a dieci anni.