Voucher per lo sport copparese Un bando per avere dei contributi

Una nuova opportunità di contributo è disponibile per il mondo dello sport copparese. È pubblicato, infatti, il bando con le linee guida per la presentazione delle domande da parte delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche del Comune di Copparo, per i voucher di sostegno alla realizzazione di corsi e campionati, per cui è disponibile un plafond di 10.305 euro. L’intervento si attua in forma di voucher per la realizzazione di corsi e attività sportive organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale, iscritte al Coni o al Cip. Sono ammessi corsi realizzati dalle associazioni con decorrenza da settembre 2022. Il contributo è volto a sostenere le spese effettuate e documentate fino al momento di presentazione della domanda. I progetti possono essere presentati dal 27 dicembre e fino al 20 gennaio 2023.