"Vsg, va garantita l’occupazione". Scatta lo sciopero dei lavoratori

Ancora ’tute blu’ della provincia di Ferrara fuori dai cancelli di un’azienda ha reclamare i loro diriti e soprattutto a pretendere un futuro. Lavoratrici e lavoratori del Gruppo VSG, infatti, si sono riuniti ieri dinanzi allo stabilimento Ravaglioli di Bologna per una giornata di sciopero con presidio. Alla mobilitazione era presente anche una delegazione dello stabilimento VSG Plant Sirio, che ha sede a San Giovanni di Ostellato. Da parte delle organizzazioni sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm ed Rsu viene evidenziato "il grande senso di responsabilità e di consapevolezza della propria identità di soggetto collettivo" dimostrato dai dipendenti dei siti del gruppo, "di fronte a una dirigenza aziendale che invece non sta esercitando il proprio ruolo con lo stesso livello di responsabilità. Anziché accettare il legittimo diritto di critica espresso con lo strumento dello sciopero di fronte alle gravi scelte di un piano industriale che non garantisce la piena occupazione in tutti gli stabilimenti e non fa chiarezza sugli investimenti necessari e a una gestione della trattativa volta a rinviare costantemente da oltre un anno il confronto per la definizione di un contratto integrativo di gruppo – riferiscono dai sindacati -, la dirigenza aziendale ha reagito in maniera scomposta e risentita, decidendo in maniera unilaterale di sospendere le trattative e di annullare un incontro sindacale già fissato". Da Fiom, Fim e Uilm vengono anche rivolte specifiche domande ai vertici del Gruppo: "Se la dirigenza aziendale aveva le risposte alle richieste sindacali, perché non ha confermato l’incontro? Perché non ha deciso di "smentire" le preoccupazioni della Delegazione sindacale e delle lavoratrici e dei lavoratori, presentando tutte le proprie proposte a cui dice di aver lavorato?". Per i sindacati è necessario che la direzione aziendale "con responsabilità torni sui propri passi e riavvii quelle trattative che ha dichiarato di aver sospeso. Diversamente la Delegazione sindacale valuterà insieme alle lavoratrici e ai lavoratori come proseguire la mobilitazione per riaprire il tavolo, rivendicando migliori condizioni salariali e contrattuali e un piano industriale di prospettiva".

Valerio Franzoni