Vuole buttarsi, salvata in extremis

Minaccia di gettarsi nel vuoto sulla linea ferroviaria. Sotto una donna, a diversi metri nel baratro, i treni che corrono ad alta velocità. La chiamata di un passante al 113 arriva di conseguenza. "C’è una signora aggrappata alla parete esterna di una balaustra di un ponte". L’allarme quindi scatta immediatamente: due volanti, avvisate dalla sala operativa della questura, giungono sul posto per evitare l’estremo gesto.

I poliziotti restano in contatto con il passante per essere informati sui movimenti della donna, prima del loro arrivo. Vengono quindi aggiornati sulla situazione, finché arrivano a destinazione: davanti a loro gli agenti si sono la donna pronta a farla finita. Intanto i treni non passano più: la linea è ferma su richiesta della polizia.

Gli agenti cercano e trovano un contatto con la donna. Le parlano tentando di farle cambiare idea. Tutto in diversi lunghissimi minuti. La donna, però, si sporge sempre di più nel vuoto e, ad un certo punto, rimane aggrappata con un solo braccio alla balaustra. In quel momento che, approfittando di un momentaneo istante di distrazione, gli uomini della Polizia di Stato riescono a bloccarle le braccia, tirandola alla fine al di qua del parapetto. L’intervento si conclude con l’arrivo del 118 per gli accertamenti del caso. Un salvataggio davvero difficile da parte degli agenti che confermano il loro coraggio.