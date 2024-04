Weave4, il jazz non finito

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) torna il jazz con ‘Weave4’ (Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto, Francesco Diodati, chitarra, Benoit Delbecq, pianoforte, Steve Argüelles, batteria). Weave4 è un collettivo franco-italiano che riunisce due generazioni di artisti di livello internazionale e collaboratori di lunga data. Il disco, uscito per l’etichetta Parco della Musica Records è il loro album di debutto, registrato nel 2021 con il sostegno di Creative Europe e Bureau de Son, dopo due settimane di residenza a Parigi. Ciascuno dei componenti scrive per il collettivo, con il vincolo di un intreccio sapientemente organizzato di suoni e tessiture che si trasformano organicamente attraverso la pratica dell’improvvisazione. I brani non seguono strutture rigide e prevedibili ma diventano materia malleabile e flessibile, dando una nuova visione al concetto di non finito in musica.

Tra rivisitazioni di brani già affidati ad altre formazioni, composizioni realizzate per l’occasione e appunti elaborati collettivamente durante la seduta di registrazione, si viene accompagnati all’ascolto di un lavoro che ruota attorno all’idea di polyvitesse: un termine che, in francese, suona volutamente spurio e meticcio ed ha a che vedere con la presenza di molteplici pulsazioni ritmiche, ma anche, per estensione, con un approccio multifocale ai materiali musicali utilizzati.