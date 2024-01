Web radio sul tema della legalità, studenti in onda

C’è tempo solo fino a domenica per iscriversi ai laboratori di Web Radio a Cento, l’iniziativa per giovani che inizierà dal 17 gennaio all’Officina della Musica del Centro per le Famiglie. Si tratta della start up di una Web Radio rivolta agli studenti della scuola media e superiore. Il tema a cui sarà dedicata l’iniziativa è quello della legalità. Il gruppo delle superiori si ritroverà il venerdì dalle 15 alle 16.30, dal 19 gennaio all’8 marzo, mentre il gruppo della secondaria di primo grado, si incontrerà il mercoledì dall’una alle 16.30, dal 17 gennaio al 6 marzo. È possibile iscriversi cliccando sul link presente sulla pagina istituzionale del Comune. È stata la consigliera Laura Riviello a spiegare la valenza di questo progetto che guarda soprattutto al futuro. "Ha un forte senso educativo – afferma – e vuole diventare una realtà in pianta stabile sul territorio, collegando scuole, territorio e Centro per le Famiglie. Così si educa alla legalità i giovani, facendoli crescere. Un progetto che poi andrà consolidato attraverso la divulgazione della cultura antimafia".