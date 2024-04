Week end della pace: tre giornate tra musica, incontri e prevenzione

Lions day 2024 e ’Week end per la pace’: è questa l’accoppiata di iniziative socioculturali del prossimo fine settimana, presentata ieri mattina nella sala dell’Arengo, che si preannuncia di vasto interesse grazie a una nutrita serie di proposte. E’ intervenuta l’assessora Dorota Kusiak mettendo in luce la proficua attività dei Lions sul territorio e l’utilità di promuovere una riflessione su una convivenza pacifica. Coordinato da Marco Mariotti, l’incontro ha dunque messo a fuoco un programma che, come ha sottolineato il governatore Giorgio Ferroni, vede il Lions terza circoscrizione-quinta e sesta zona anzitutto impegnato nella sua annuale festa con tre utili iniziative concentrate nella giornata di domenica prossima: si inizierà con la raccolta alimentare all’Interspar di via Pomposa (dalle 8,30 alle 12,30) poi dalle 9,30 alle 12,30 in piazza Municipale sarà possibile aderire a uno screening gratuito del diabete (il 50% del campione non sa di avere la malattia); infine alle 10 si darà vita alla "Zampalonga", una passeggiata nella zona Porta degli Angeli con i nostri amici a quattro zampe accompagnati anche da Cloe, il pastore tedesco antidroga, brava e bella, che ieri ha fatto capolino in sala con il suo agente-tutore della Polizia urbana raccogliendo inevitabili applausi. Da sottolineare, inoltre, il convegno di sabato (alle 10 alla Camera di Commercio) sulla sostenibilità e lo sviluppo, a cura del Lions Argenta e sesta zona. La seconda parte del programma è dedicato al tema davvero grave e scottante della pace. Molti gli appuntamenti in calendario, come hanno rilevato Anna Quarzi, il presidente del Lions Estense Giovanni Mandosso ("il movimento è presente in tutto il mondo") e il dirigente Paolo Bassi che ha ricordato i tanti service realizzati. Si partirà venerdì (mattina e pomeriggio) a palazzo Roverella con esibizioni musicali ad opera di bambini di varie scuole. Sabato in piazza Municipale dalle 15,30 moltieventi in programma a partire dalla presentazione delle "canzoni per la pace" a cura di Patrizio Fergnani che ieri ha anticipato uno dei suoi brani. E ancora: danza, laboratorio Unife, Rulli Frulli, street Radio Ferrara, cani antidroga. Nel pomeriggio convegno a Bondeno e domenica iniziative anche a Copparo, Lendinara e Portomaggiore.

Alberto Lazzarini