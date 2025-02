Weekend di dolcezza. Al via Art&Ciocc, i maestri cioccolatieri deliziano il Listone

Torna una dolce tradizione in centro storico. Fino a domani, dalle 9 alle 21 in piazza Trento Trieste, si svolge la nuova edizione di Art&Ciocc, il tour dei migliori maestri cioccolatieri che dal 2008 viaggiano per promuovere il cioccolato artigianale di qualità nelle più belle piazze d’Europa. Art&Ciocc è un evento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato e ogni nuova edizione riesce a stupire e coinvolgere centinaia di visitatori. ll tour dei cioccolatieri è promosso da Confcommercio con il patrocinio del Comune, mentre l’organizzazione è a cura di Mark.Co.&Co. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si è tenuta ieri mattina alla presenza di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio e di Davide Urban direttore generale dell’associazione. A portare i saluti dell’amministrazione comunale, l’assessore Francesco Carità, mentre per la Camera di commercio erano presenti Mauro Giannattasio, segretario generale, e Paolo Govoni, vice presidente. A coordinare il momento è stato Roberto Donolato, patron di Mark.Co.&Co, organizzatore dell’evento. Gli ingredienti sono quelli che caratterizzano le esposizioni in piazza. Si tratta di tradizione, arte, passione e tanto buon cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. In questi giorni e nei rispettivi stand, ogni maestro cioccolatiere proporrà le più raffinate specialità regionali, italiane e non solo, assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato. Osservando le varie esposizione degli stand si possono ammirare opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. Immancabili, poi, il cioccolato crudo o senza glutine, le torte al cioccolato, 42 tipi di praline, barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, i chips di cioccolato croccante, i cioccolatini alla birra e molto altro.

Mario Tosatti