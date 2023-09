Weekend di sport e musica a Terre del Reno: basket e ciclismo per tutti

Weekend di sport per i ragazzi amanti del basket e del ciclismo. A Terre del Reno non mancheranno gli appuntamenti di intrattenimento. Prosegue infatti oggi e domani a Sant’Agostino la Homer Basket League, ossia il

torneo di basket ufficiale organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Homer Simpson. Sul campo da basket si svolgeranno sfide di quattro contro quattro in piazza Pertini dalle 18 alle 24. La manifestazione prevede, oltre alle partite di basket, musica dal vivo, tanto cibo e drinks. Gli organizzatori aspettano numerosi i partecipanti con i loro amici e famiglie. Durante la manifestazione dalle 15 alle 17 ci sarà il campo libero per i bambini, che potranno imitare le gesta dei grandi giocatori come Simone Fontecchio, pilastro della nostra nazionale di pallacanestro allenata da coach Pozzecco.

Il weekend di sport continuerà domenica alle 9,30 con il ritrovo al parco Durandi, sempre a Terre del Reno, per la gara di mountain bike dedicata ai giovanissimi e organizzata dalla Asd Sancarlese ciclismo. Durane le manifestazioni sportive, non mancheranno momenti culinari per gli sportivi che potranno rifocillarsi dopo il notevole sforzo fisico. L’obiettivo di queste manifestazioni e aggregare giovani e meno giovani e rendere vivi i centri cittadini.