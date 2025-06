Weekend drammatico ai lidi. Morto anche il terzo bambino. Si indaga per omicidio colposo

Un fine settimana di vacanza si trasforma in tragedia: tre giovanissime vite spezzate ai lidi di Comacchio. Un weekend nero nella località di villeggiatura, attraversata da eventi drammatici che lasciano famiglie distrutte e comunità sgomente. La prima tragedia di sabato è quella di Aymane Ed Dafali, un ragazzo di 16 anni che muore dopo essersi tuffato per salvare due turisti in difficoltà a Lido degli Estensi. Poi, il giorno dopo, intorno alle 14, un bambino tedesco di 6 anni perde la vita dopo un bagno in piscina a Lido delle Nazioni. In tarda serata, infine, un terzo ragazzino, Rehman Faisal, 11 anni di origine pachistane, viene inghiottito dal mare a Lido degli Estensi e muore la stessa notte all’ospedale di Ravenna. In sole 48 ore, la comunità di Comacchio e tutta la Regione piangono la perdita di due bambini e un ragazzo, legati da un drammatico fil rouge. Per quanto riguarda il sedicenne marocchino annegato dopo essersi gettato in acqua dal pedalò per aiutare una coppia in difficoltà, le causa delle morte sono chiare e, con ogni probabilità, non verrà disposta l’autopsia dal pm Stefano Longhi. Con il giovane c’erano altri tre amici che si erano tuffati per aiutare i turisti e, quando si sono voltati, il 16enne era scomparso nelle acque, intrappolato dalle forti correnti del canale Logonovo, a Lido degli Estensi. Verrà invece disposta l’autopsia sia per il bimbo di 6 anni tedesco, morto dopo il tuffo in piscina, che per il ragazzino di 11 anni deceduto dopo il bagno nel mare davanti allo stabilimento Maremoto, a Lido degli Estensi. In entrambi i casi la procura procede contro ignoti con l’accusa di omicidio colposo. In queste ore si sta cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del bambino tedesco di 6 anni. La piscina del campeggio Tahity dove è avvenuta la tragedia non è stata sequestrata. Nell’impianto non sono state riscontrate anomalie. Era presente un’operatrice addetta alla sicurezza e formata dai una cooperativa specializzata in questi servizi. Non solo. Erano stati esposti, come da protocollo della sicurezza, i cartelli che indicano l’utilizzo della piscina per minori soltanto accompagnati dai genitori. La presenza di molte persone all’interno della piscina, ha paradossalmente sviato l’attenzione dal bambino che probabilmente deve essere stato colto da un malore dovuto ad una congestione. Sull’accaduto proseguono tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri di Comacchio, rimasti a lungo al Tahiti per sentire i testimoni e ultimare le verifiche finalizzate a ricostruire i dettagli della tragedia. A partire dalle cause della morte. Non è chiaro, infatti, se all’origine ci sia un malore in acqua a causa di una congestione o se il piccolo sia annegato mentre giocava. A fare chiarezza sarà l’autopsia, che nelle prossime ore verrà disposta dal pm. Per quanto riguarda invece l’11enne, Rehman Faisal, le speranze che potesse riprendersi sono tramontate dopo il trasporto dell’altro ieri all’ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi. Quando è arrivato in ospedale, era già morto. L’11enne stava facendo il bagno col fratellino intorno alle 20. Alcuni bagnanti hanno iniziato la rianimazione fino all’arrivo del 118. Per gli accertamenti procede la Capitaneria di Porto. Oltre ai tre bambini morti, il fine settimana scorso è stato segnato da altri tre interventi sulla costa che per fortuna non hanno portato ad altri decessi. Il primo è avvenuto nel tratto di mare di fronte alla spiaggia libera di Lido Nazioni, dove un bimbo di 4 anni di origine marocchina ha rischiato di annegare. Il piccolo è stato soccorso. L’altro evento che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato a Lido di Pomposa con una 50enne, che è andata in arresto cardiaco. Rianimata, è stata trasportata in ospedale.