Weekend Fai, tutti i siti visitabili. Riapre anche palazzo arcivescovile

Per Ferrara il weekend del 23 e 24 marzo sarà un po’ più speciale degli altri. Infatti, oltre alla riapertura della Cattedrale, sarà riaperto anche il palazzo arcivescovile, grazie alle due giornate Fai (Fondo Ambiente Italiano). Alla definitiva apertura dell’edificio mancano alcune finiture legate ai lavori di restauro e di ripristino dei danni post sisma del 2012. Il direttore dell’ufficio tecnico amministrativo della Diocesi don Stefano Zanella annuncia che entro la fine del 2025 verrà realizzata la corte del palazzo "che non è un parcheggio", aggiunge Zanella. Il tour dell’edificio è stato pensato dagli organizzatori delle giornate Fai con l’arcivescovo Gian Carlo Perego. Si potranno ammirare gli interni, tra cui il salone degli stemmi, fino ad arrivale alla cappella privata dell’arcivescovo.

Ampio è il programma presentato, per il resto della provincia, dal capo delegazione Fai Ferrara Barbara Pazi e dalla presidente regionale Fai Emilia Romagna Carla Di Francesco. Alla presentazione dei siti aperti al pubblico di ieri c’era anche l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Sarà un fine settimana stupendo – esclama Gulinelli – dedicato alla bellezza. Oggi più che mai il Fai torna ad educare i giovani alla cultura dell’ambiente, infatti non solo si prende cura del nostro patrimonio artistico, ma anche di quello ambientale". In Emilia Romagna sono ben 20mila gli iscritti al Fai. "Loro aiutano il Fai – sottolinea la presidente regionale Di Francesco –, che a sua volta aiuta il nostro patrimonio, quindi ringrazio tutti i volontari". Saranno 750 i siti Fai aperti in più di 400 Comuni italiani. Pazi ha poi illustrato i diversi siti presenti in tutta la provincia. A Benvignante, nel Comune di Argenta, verrà risposta per il weekend, dopo dodici anni di chiusura, la delizia. Costruita nel 1464, appartenente al sistema delle delizie estensi, dal 2000 è stata riconosciuta come patrimonio Unesco. I lavori di restauro non sono ancora stati ultimati, ma l’assessore alla Cultura del Comune di Argenta fa sapere che "lo riutilizzeremo come luogo di aggregazione". A Cento sarà aperto al pubblico palazzo Rusconi in corso del Guercino 32, realizzato intorno al 1750. L’edificio fu acquistato dalla famiglia da cui poi prese il nome nel 1806. "Nel 2021 – fa sapere Odette D’Albo, conservatrice delle collezioni d’arte Credem – abbiamo iniziato a pensare alla valorizzazione dell’edificio". Il palazzo oggi ospita quadri del Guercino oltre a opere di artisti successivi.

A Volano, nel Comune di Codigoro, sarà possibile accedere alla torre della Finanza, col relativo sentiero della Falce Valle Peschiera. "Il sentiero è uno degli scorci più belli nel nostro Comune" afferma il sindaco di Codigoro Alice Zanardi. A Comacchio si potrà visitare il quartiere ’il Carmine’, con la partenza fissata dalla loggia del grano per poi concludere la visita alla chiesa del Carmine, costruita all’inizio del ’600. Dopo il terremoto del 2012, che causò il crollo della torre dell’orologio, il castello Lambertini di Poggio Renatico è tornato ad essere agibile grazie ai lavori di ripristino. Secondo il sindaco Daniele Garuti, si tratta di "uno degli interventi più importanti post sisma, un’opera importante per la nostra comunità".