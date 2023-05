Weekend sulla ceramica ferrarese Sul Listone un laboratorio all’aperto

Torna sabato e domenica maggio, IN piazza Trento Trieste, la manifestazione promossa dalla Cna artigianato artistico e Cna ferrarese e patrocinata dal Comune di Ferrara ’Ceramica in festa’. "Sarà una festa, - spiegano gli organizzatori - che mostrerà a tutti, bambini e adulti, come nasce un’opera in ceramica, o addirittura di "mettere le mani in pasta" partecipando ai laboratori gratuiti tenuti dagli artigiani ferraresi". Si potrà così scoprire come nasce un pezzo di ceramica graffita prodotto secondo le regole della tradizione estense, ma si potrà inoltre apprezzare le peculiarità della tecnica ’Raku’ giapponese che verrà eseguita sul posto con forno all’aperto. E poi, previa prenotazione, si potrà partecipare ai laboratori che si succederanno per due giorni, sotto la guida di artigiani esperti. Non mancherà la musica dal vivo, assicurata dalla Banda filarmonica ’Giuseppe Verdi’ di Cona, diretta dal maestro Roberto Manuzzi. "Mettere le mani in pasta è la chiave di lettura della seconda edizione di Ceramica in Festa, - spiega Riccardo Biavati, artista e presidente di Cna ceramica Ferrara - vogliamo dare a tutti la possibilità di capire meglio, di approfondire, il mondo meraviglioso della creazione artistica attraverso la ceramica". Nell’area dedicata al graffito saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti della 4A del Liceo artistico Dosso Dossi nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione tra lo stesso Liceo artistico e Cna. Saranno anche esposti materiali di ricerca e volumi d’arte messi a disposizione dalla Fondazione Estense. "Abbiamo pensato questa manifestazione – ha sottolineato Linda Veronese, responsabile di Cna artigianato artistico accompagnata da Franco Mazza, Greta Filippini e Marco Pigozzi - come una grande occasione per trasmettere a tutti coloro che visiteranno la città la nostra storia e la nostra cultura. Sarà una manifestazione interattiva, che darà a tutti la possibilità di partecipare, divertirsi, incontrare gli artigiani e respirare un po’ delle nostre tradizioni". "I tanti turisti presenti a Ferrara, anche a seguito del concerto di Bruce Springsteen, potranno sicuramente apprezzare questa manifestazione – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Angela Travagli – E’ un format molto azzeccato, interattivo, che permetterà a tutti di apprezzare la tradizione e la storia della ceramica ferrarese, antica e moderna". ’Ceramica in FEsta’ fa parte del circuito di eventi ’Buongiorno ceramica!’ riconosciuto da AiCC (Associazione italiana città della ceramica). Lauro Casoni