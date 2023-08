Weekend tra buon cibo e cultura Tutti gli eventi di Festissima

Stasera alle 21 secondo appuntamento a Festissima, la più grande festa dell’Unità della provincia, nello spazio riservato ai dibattiti ci sarà Paolo Regina, scrittore dai molti interessi: amante della musica rock e blues, chitarrista, negli anni ‘80 è stato componente della band The Backstreets. Dopo aver pubblicato alcuni libri di carattere specialistico nell’ambito del marketing e del diritto, dal 2018 si dedica alla scrittura di romanzi gialli e noir, editi dalla casa editrice Feltrinelli. Domani si parlerà sul tema: "Enti locali: opportunità o problema per il Pd?"; il tema di lunedì 7 è "Estate per i diritti delle persone". Il 10 agosto Festissima accoglierà Marcella Zappaterra, consigliere regionale e capogruppo Pd in Regione, che affronterà il tema del cambiamento climatico ma anche dell’insediamento di un impianto di trasformazione fanghi in fertilizzanti per l’agricoltura, che rischia di trasformare il territorio tra i comuni di Portomaggiore e Argenta nella pattumiera dell’Emilia-Romagna. Infine l’11 agosto a Portomaggiore lo scrittore e viaggiatore Obes Grandini parlerà delle tante esperienze in giro per il mondo e dei suoi libri. Una festa dove cibo e cuultura si fondono con tanti eventi e soprattutto gli ottocento posti a sedere nella grande struttura climatizzata.

f.v.