Welfare, organici e ferie: "Ora Fp-Cisl si aspetta maggiore coinvolgimento"

"Con la nuova direzione generale di Ausl e Azienda ospedaliera abbiamo notato un positivo cambio di passo. Ora ci auguriamo che si possa instaurare un rapporto proficuo di maggiore collaborazione con le organizzazioni sindacali". Kevin Ponzuoli, segretario della funzione pubblica della Cisl anticipa al Carlino gli assi portanti sui quali si incardinerà il lavoro del sindacato anche in vista delle elezioni Rsu che si terranno a partire da lunedì prossimo in tutti gli enti pubblici: "Abbiamo una squadra di ragazzi bravissimi e puntiamo su concretezza e lavoro", commenta.

Kevin Ponzuoli, partiamo da due punti particolarmente cari al suo sindacato, da sempre: Cau e Ifec. Cosa vi aspettate su questi fronti da parte della nuova governance delle azienda sanitarie?

"Ribadisco che, seppur insediata da poco, la direttrice generale Nicoletta Natalini ha già impresso una significativa discontinuità. Ci aspettiamo dunque un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in ordine alle decisioni aziendali. Su Cau e Ifec la nostra linea è molto chiara: vorremmo arrivare a condividere un metodo per misurare il carico di lavoro dei professionisti impiegati in questi due nuovi servizi".

La Cisl ha avviato un sondaggio nelle scorse settimane tra i reparti di Cona e Ausl per capire quali fossero i temi su cui orientare il lavoro sindacale. Che cos’è emerso?

"Sono molto soddisfatto perché hanno dato un riscontro oltre duecento lavoratori fra le due aziende e, trasversalmente a tutti i reparti. Questo testimonia che la rappresentanza sindacale sia ancora molto significativa. I temi dirimenti, comunque, sono due: il piano di smaltimento delle ferie su cui attendiamo una risposta e i servizi di welfare".

Su quest’ultimo tema, cosa avete in animo di portare avanti in termini di iniziative?

"La contrattazione sul welfare è legata alle decisioni aziendali e dunque è qualcosa che si può stabilire da qui. Ci aspettiamo un’attenzione particolare su questo tema, anche per garantire maggiori benefit ai sanitari. Chiederemo l’apertura di una contrattazione ad hoc, così come sul servizio mensa. Siamo favorevoli a un pasto realmente fruibile, ma c’è ancora molto da fare. Serve ripensare il servizio, rivedere orari e aperture, e introdurre buoni pasto per chi opera in sedi distanti dalle mense".

Sugli organici nei reparti com’è la situazione?

"Abbiamo ancora diversi problemi da risolvere e questo è facilmente riscontrabile guardando gli arretrati dei turni e le ferie ancora da smaltire da parte dei dipendenti. Ci sono sanitari che hano 400 ore da recuperare".

Qual è la vostra posizione sui contratti?

"Quello attuale è un contratto che ha rappresentato un’occasione persa. Anche firmandolo domani, non restituirà il potere d’acquisto perduto. E non è coerente che si chiedano progressioni da 1.200 euro lordi l’anno, mentre si ritiene insufficiente un contratto che ne vale circa duemila".

Federico Di Bisceglie