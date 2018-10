Ferrara, 2 ottobre 2018 - Il West Nile fa un’altra vittima. È la nona dall’inizio dell’anno a Ferrara. Si tratta di un uomo di 89 anni, già affetto da altre patologie. Il paziente era ricoverato all’ospedale di Cona dal 14 agosto. Il decesso è avvenuto il 28 settembre e, nelle ore scorse, è arrivata la conferma sulle cause: complicazioni legate a encefalite da West Nile.

Proprio nei giorni del decesso l'opposizione cittadina aveva sollecitato la giunta a istituire una commissione consiliare sul virus della West Nile, visto il numero di deecessi avvenuti non solo nel Ferrarese, ma in tutta la regione. "Secondo il bollettino del 6 settembre dell’Istituto superiore di sanità – scriveva in una nota congiunta tutta l’opposizione – incaricato del monitoraggio della situazione epidemiologica e della sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus, l’Emilia Romagna risulta la regione con maggiore prevalenza di casi. Da giugno sono stati segnalati 365 casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 148 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (42 in Veneto, 81 Emilia-Romagna, 11 Lombardia, 12 Piemonte, 2 Sardegna) di cui 19 deceduti (1 Lombardia, 6 in Veneto, 12 in Emilia-Romagna)".

"Il comune di Ferrara ha organizzato un incontro in Municipio con medici, esperti e amministratori per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nell’opera di prevenzione e lotta alla diffusione del virus - proseguiva la nota - , tuttavia la data dell’incontro non ha favorito una larga partecipazione dei consiglieri comunali, molti dei quali assenti per le tradizionali ferie estive".

Alla luce di quanto riportato, gli esponenti dell’opposizione hanno chiesto al presidente della Commissione consiliare Alberto Bova, «la convocazione della 4a commissione consiliare, ponendo come oggetto le tematiche sopracitate, per ottenere informazioni riguardo ai piani, ordinari e straordinari, messi in atto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, anche in confronto con la regione Veneto e le province limitrofe similmente colpite, oltre che per instaurare un dialogo su cui possano essere delineate le strategie per affrontare l’attuale emergenza ma anche una pianificazione per evitare il suo riproporsi».

La richiesta era stata firmata dai consiglieri Lorenzo Marcucci, Paola Peruffo, Alessandro Bazzocchi, Alessandro Balboni, Federico Balboni, Giovanni Cavicchi, Vittorio Anselmi, Giampaolo Zardi, Claudio Fochi, Francesco Rendine, Ilaria Morghen, Matteo Fornasini.

