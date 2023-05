West stories, cowboy sul palco

Stasera alle 21 il Festival Bonsai del teatro Ferrara Off prosegue in viale Alfonso I d’Este 13 con lo spettacolo ‘West Stories’ della compagnia Alix Mautner, composta da Teodora Grano e Chiara Lucisano. "Lo studio che proporremo – raccontano le coreografe e drammaturghe – è frutto della residenza artistica che abbiamo svolto a Ferrara Off ed è una derivazione del progetto Bang bang!: un lavoro attorno al tema della virilità che mette al centro la figura del cowboy come icona di un mondo retorico e figurativo".