"Willy, assurda l’attenuante ai suo assassini"

Caro Carlino,

continuo, sempre più perplesso e disorientato, a chiedermi cosa deve fare, di iniquo, barbaro, e uso il solito eufemismo per pura decenza, un assassino certo e senza dubbi di sorta sulla sua colpevolezza, perché “meriti” l’ergastolo, inteso come “fine pena mai” o se si volesse dare un termine ancor più appropriato, ergastolo ostativo. Il riferimento ai due balordi delinquenti palestrati, ma non nel cervello, ahimè per loro, che hanno ucciso il povero Willi Monteiro Duarte a calci e pugni, qualche anno fa. Si parla di riconoscimento di attenuanti, ma quali attenuanti? Cosa mai avranno fatto di positivo, costruttivo, quale pentimento avranno dimostrato? Niente, il nulla assoluto. Hanno avuto solo la fortuna, immeritata assolutamente, di potersi pagare qualche avvocato spregiudicato, navigato e osservatore delle solite assurde leggi che ci troviamo a dover osservare, per avere la iniqua e intollerabile riduzione della pena. Pena? Si, l’unica pena è quella che i cittadini onesti, quindi poco furbi come noi, proviamo, per l’ennesima volta, e non sarà purtroppo l’ultima, di fronte allo spettacolo osceno di una giustizia che premia unicamente chi è balordo o assassino.

Saverio Mosca

* * *

Bene Di Carlo,

ma serve la squadra

È arrivato il nuovo allenatore Di Carlo, una carriera sportiva di tutto rispetto; che sia veramente quello bravo. Ma non basta la sua capacità, serve un organico che sulla carta sia competitivo, ma che finora è una qualità che la Spal non può mettere in campo. Ora sembra che la rosa dei giocatori su cui l’allenatore potrà contare come base del modulo di gioco sia la stessa sotto contratto che non ha mercato. Senza vergogna e senza ipocrisia dobbiamo riconoscere che è un organico mediocre che non accende grande entusiasmo. I nomi li conosciamo tutti e sinceramente non credo arriveranno giocatori di una certa validità. Poi ci sarebbe il caso Prati che tutti vogliono ma nessuno piglia, la cui cessione darebbe alla società la possibilità di operare sul mercato. Ma tutto questo è un argomento finora in astratto, la conclamata realtà è ben diversa. Leggo che Antenucci ha firmato, un buon giocatore senza alcun dubbio ma che non potrà mai essere uomo partita per tutto il campionato. A questo punto mi tormenta una perplessità: Di Carlo deciderà di allenare una squadra che non dà nessun affidamento?

Gian Pietro Fogli