Wonder Gulp Festival. Cosplayer, giochi e magia. L’evento all’Acquedotto

Cosplayer, musica, giochi, magia e tanto altro. Si tratta del ricco programma che si articolerà per dieci giorni nella seconda edizione del Wonder Gulp Festival, in programma dal 13 al 22 giugno nell’anello verde attorno all’Acquedotto monumentale. L’organizzazione è a cura dell’associazione Free Life, affiancata dall’agenzia Dodicieventi e con il patrocinio del Comune. Il programma della manifestazione è stato presentato ieri dall’assessore a Fiere e mercati Angela Travagli, con Stefano Zobbi e Maria Chiara Cecchin dell’agenzia Dodicieventi, Martino Bortolazzi e Dario Mezzogori dell’associazione Free Life, e i rappresentanti di alcune delle associazioni coinvolte Federico Dossi (Ludus), Simone Scopa (Ghostbusters Italia) e Sara Bigoni (cosplayer). "Un evento che non è solo un raduno per appassionati di fantasy, magia e mondi immaginari, ma anche un viaggio condiviso verso un passato fatto di meraviglia, scoperta e connessioni autentiche – ha dichiarato Travagli –. Un’occasione per ritrovarsi, giovani e meno giovani, spinti dalla voglia di stare insieme, riscoprendo quel tempo in cui ci si affacciava alla tecnologia con stupore e la persona era davvero al centro della propria esperienza".

‘Wonder Gulp Festival’, evento unico nel suo genere per la città, trasformerà il parco dell’Acquedotto in un grande e lungo inno alla cultura pop, in tutte le sue forme. Dal 13 al 22 giugno, ci saranno stand dedicati, eventi, workshop, musica ed aree coperte, che ospiteranno cabinati originali provenienti da tutto il mondo dagli anni ‘70 a oggi, a disposizione del pubblico che potrà divertirsi con dei grandi classici del passato. Un’area di realtà virtuale, con strutture dedicate a un’attività gioco immersiva, per far divertire grandi e piccoli, un’area dedicata ai mattoncini Lego e una zona Western riprodotta fedelmente, che consentirà al pubblico di farsi una foto come nel vecchio west. Ci sarà anche Hyde, il fenomeno del cubo di Rubik, mago ed influencer ferrarese, che si esibirà con il suo cubo e proporrà un’esposizione di giochi e rompicapi creati da lui.

Mario Tosatti