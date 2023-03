Workshop e corsi di musical

L’Associazione Musicfilm in collaborazione con Cna Formazione Emilia-Romagna e la L.A.G School of Dance presentano il “Workshop di musical”.

Sabato 1 e domenica 2 aprile, presso Up Studio, si terrà “Il weekend di musical” che vuole essere un laboratorio di alta qualità il cui scopo è quello di formare artisti o semplici appassionati nell’ambito delle Arti del Musical, attraverso un approccio diretto e pratico. Durante le 14 ore del workshop si affronteranno materie come il canto, la recitazione e la danza con tutte le loro molteplici sfaccettature: dal rilassamento alla concentrazione, dall’analisi del testo al canto, dalla tecnica vocale all’interpretazione, dal movimento alla presenza scenica…e tanto altro. Partiremo dalla persona per arrivare al personaggio. Un’importante possibilità per i ragazzi, e non solo, di incontrarsi e di confrontarsi “sperimentando” senza limitazioni di genere.

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato certificato da CNA Formazione Emilia-Romagna, Ente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Docente di questo weekend sarà Giò Di Tonno (foto), dal 2001 protagonista del musical “Notre dame de Paris” prodotto da David Zard, per poi far parte di produzioni di prestigio come il musical “I promessi sposi - Opera moderna” scritto e diretto da Michele Guardì. Appuntamento sabato 1 e domenica 2 aprile, per una 14 ore piena di divertimento e formazione presso Up Studio in via Pioppa 176. Le iscrizioni sono a numero chiuso.