Wunderkammer: il bilancio. Il futuro è l’impresa sociale

Il Consorzio Wunderkammer ha presentato il proprio Diario di bordo, che riassume un anno ricco di attività e risultati importanti e lancia ufficialmente la programmazione per il 2025 nella rinnovata veste di “impresa sociale”: un modello innovativo di impresa che coniuga obiettivi economici e sociali per contribuire a un mondo più giusto e sostenibile. "Il periodo 2023-2024 ha rappresentato un’altra fase di crescita per noi – spiega il Consorzio –. Lo testimoniano i numeri: le nove consorziate di Wunderkammer contano complessivamente 3800 soci e 65 tra dipendenti e collaboratori, mentre lo spazio coworking “banCO” ospita cinque freelancer attivi. Durante l’anno sono stati realizzati 60 workshop che hanno coinvolto 2600 partecipanti, sei mostre, sette residenze artistiche e 150 spettacoli e iniziative a cui hanno partecipato oltre 20.000 persone. Inoltre, sono stati gestiti 895 incontri di sportello lavoro e il Consorzio e le consorziate hanno vinto complessivamente 9 bandi per finanziare nuove progettualità".

Nato nel 2011 come progetto di riuso degli ex magazzini fluviali situati all’estremità orientale della darsena di Ferrara, il Consorzio Wunderkammer ne ha recuperato gradualmente gli spazi sia interni che esterni sul fiume, fino a costituire quella ’camera delle meraviglie’ che è il community hub del molo Wunderkammer. Oggi realizza, ospita e promuove progetti, corsi ed eventi nei sei ambiti nei quali ha strutturato la propria attività: design, architettura e ambiente; arti performative; musica; arti visive e cinema; sport, gioco e benessere; innovazione, imprenditorialità e intercultura. Una missione sociale che ora si rafforza grazie a una novità rilevante, ovvero l’acquisizione della qualifica di impresa sociale. Uno status che combina l’attività imprenditoriale con una missione sociale orientata a generare benefici concreti per la comunità e il territorio. Proprio questo nuovo assetto organizzativo ha reso possibile, tra l’altro, anche l’avvicendamento che si è registrato nelle scorse settimane nella squadra delle consorziate: l’associazione ’Phorma Mentis’ ha ceduto il testimone a ’Centoform srl’, centro di formazione accreditato dalla Regione che porterà avanti in modo rinnovato le attività dedicate alla formazione professionale.