Wunderkammer nella rete Teh Il voto a Lipsia

Il Consorzio Wunderkammer fa ufficialmente parte di Trans Europe Halles (Teh), la rete europea dei centri culturali sviluppati in luoghi abbandonati e rigenerati attraverso creatività e innovazione. La candidatura di Wunderkammer è stata selezionata nei mesi scorsi e approvata dall’assemblea nel corso della Trans Europe Halles Conference 95, che si è conclusa ieri a Lipsia, in Germania, con la partecipazione di oltre 300 creativi provenienti da tutta Europa, ospitati da Mirtzbastei in collaborazione con Halle14 - Centre for contemporary art. Wunderkammer ha come principale obiettivo quello di contribuire alla rigenerazione dell’area della darsena, in stretto rapporto con la comunità e le amministrazioni locali. Ma proprio per questo è fondamentale confrontarsi con chi faccia altrettanto altrove, così come diffondere le esperienze positive di Wunderkammer al di fuori dei confini della città. E già nel 2021 il Consorzio era entrato a far parte di ‘Lo stato dei luoghi’, la prima rete nazionale di attivatori di luoghi e spazi rigenerati a base culturale, di cui fa parte anche la consorziata Basso Profilo. "Questo nuovo ingresso nella compagine di Trans Europe Halles rappresenta al tempo stesso un altro grande onore e un riconoscimento al lavoro svolto fino qui" commenta il direttore di Wunderkammer, Leonardo Delmonte.