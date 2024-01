Wunderkammer, nuovi piani 2024 e riconoscimenti internazionali

È stato presentato il Diario di bordo 2022-2023 del Consorzio Wunderkammer: bilancio di un anno che, tra nuove adesioni, numeri da record e riconoscimenti nazionali e internazionali, ha confermato Wunderkammer come il cuore pulsante della rigenerazione urbana della darsena di Ferrara. Sono tantissime e diverse, infatti, le attività svolte da questo community hub unico in città, che anima gli spazi interni ed esterni degli ex magazzini fluviali in via Darsena, la cui concessione è stata recentemente rinnovata dall’assessorato al Patrimonio del Comune di Ferrara, contribuendo in questo modo anche alla rigenerazione dell’intera area. Nel corso della stagione 2022/2023, infatti, le associazioni che ne fanno parte hanno organizzato quest’anno oltre 200 corsi, spettacoli e altre iniziative (a Wunderkammer, a Ferrara e in tutta Italia), che hanno visto la partecipazione complessiva di più di 25.000 persone. Il presidente di Wunderkammer, Roberto Formignani, ricorda inoltre un’altra grande novità nello sviluppo del Consorzio: "L’ingresso tra le consorziate del Jazz Club Ferrara, dell’associazione nazionale di rappresentanza dei festival e locali per musica dal vivo KeepOn Live e dell’associazione Resina, specializzata in residenze artistiche e ricerca, conferma la capacità attrattiva di Wunderkammer. Insieme alle altre consorziate (Associazione Musicisti di Ferrara, Associazione Ferrara sotto le Stelle, Basso Profilo, Canoa Club Ferrara, Fiumana, HPO e Phorma Mentis) queste realtà ora rappresentano complessivamente oltre 4200 soci e impiegano 90 persone, tra dipendenti e collaboratori". "Wunderkammer non è soltanto numeri - spiega il direttore di Wunderkammer, Leonardo Delmonte - ma soprattutto un’infrastruttura di comunità e il nostro primo impegno è stato quello di sostenere e sviluppare la rete sociale con azioni di prossimità locale, come per esempio il progetto di creazione di una portineria di quartiere, che vedrà la luce nel corso del prossimo anno. Ma al tempo stesso abbiamo esteso le nostre rotte a livello nazionale e internazionale, per esempio attraverso l’adesione alla rete europea dei luoghi rigenerati attraverso creatività e innovazione, Trans Europe Halles". A conferma del riconoscimento come partner di riferimento nel campo della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale e culturale, il Consorzio Wunderkammer e la consorziata Basso Profilo sono state coinvolte dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nel programma Ibridazione per la definizione di nuove politiche per la rigenerazione culturale dei luoghi. E numerosi sono stati anche gli importanti riconoscimenti ricevuti dalle singole consorziate, come HPO, Fiumana e Basso Profilo. Fondamentale il lavoro in sinergia con i molti partner e sostenitori già consolidati, come il Comune di Ferrara e altri comuni della provincia, la Regione Emilia-Romagna, gli altri hub creativi ferraresi, l’Università di Ferrara e il Politecnico di Milano.