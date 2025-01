X Martiri al tappeto, subisce la tripletta di Fiorentini

martiri

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Buoso (66’ Bini), Panzetta, Manfredini (44’ Bigoni), Felice (70’ Vaccari), Montanari (51’ Ercolani). A disp: Stracuzzi, Di Pasquale, Bini, Zaffi, Bizzarri, Gessoni. All. Bolognesi.

BENTIVOGLIO: Lipparini, Cacciapuoti (80’ Rossi), Gabrielli, Ribello, Marchesi Matteo, Marchesi Marco, Righetti, Mantovani (86’ Bisteghi), Raspadori, D’Errico, Fiorentini (85’ Serra). A disp: Guarino, Piccolo, Tardivo, Cocchi, Santaniello, Balboni. All. Evangelisti

Arbitro: Karim Palombo di Ravenna

Marcatori: 15’, 42’ e 77’ Fiorentini, 89’ (rig.) Bigoni

Note: ammoniti Marco Marchesi e Righetti.

POROTTO

Il Bentivoglio parte subito forte, al 15’ Gabrielli suggerisce di testa per Fiorentini, che devia in rete in modo vincente da sotto misura. La X Martiri reagisce e al 35’ Manfredini serve Buoso, che viene steso in area: rigore. Sul dischetto va Meli, che colpisce la traversa. L’errore dagli 11 metri lascia stordita la squadra di casa, che fatica a rialzarsi. Al punto che al 42’ subisce un’infilata da parte di Fiorentini, che s’invola in contropiede e batte Aleotti per la seconda volta con un tiro imparabile. Nella ripresa è ancora il Bentivoglio a fare la partita, ma senza impensierire Aleotti. La X Martiri appare smarrita e confusa, ne approfitta Fiorentini, il migliore in campo, che firma anche il terzo gol bolognese con un contropiede fulmineo. I ferraresi provano a rendersi pericolosi all’80’ e all’83’ con Ercolani e Berveglieri, ma trovano sempre pronto Lipparini a parare con sicurezza. All’88’ Bigoni irrompe in area e viene steso da Ribello: rigore. Questa volta sul dischetto va lo stesso Buoso, che trasforma il penalty e rende meno amara una sconfitta senza attenuanti. La partita finisce così, con il gol della bandiera della X Martiri, senza più altre emozioni.

Franco Vanini