X Martiri non perdona. Portuense travolta sul suo terreno di gioco

PORTUENSE1

X MARTIRI3

PORTUENSE: Wangue, Mariani Batista, Gaiani (5’st Masu), Di Domenico (20’st Zappaterra), Alberi, Rossi (18’st Cocchi), Simeoni, Sassoli, Baglietti (18’st Biasini), Mirontsev, Fantoni (28’st Sovrani). A disp: Izzo, Sivieri. All. Baiesi.

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (20’st Pavinato), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni (42’st Galeotti), Panzetta, Vaccari (15’st Buoso), Gessoni (32’st Manfredini), Felice (10’st Ercolani). A disp: Stracuzzi, Bini, De Pasquale, Montanari. All. Bolognesi.

Arbitro: Tommaso Massironi di Bologna

Marcatori: 15’pt Pallara, 23’pt (aut.) Wangue, 37’pt (rig.) Fantoni, 12’st Ercolani

Note: ammoniti Mariani Batista, Sassoli, Baglietti, Sovrani, Aguiari, De Cristofaro e Panzetta.

Colpaccio esterno della X Martiri, che espugna il sintetico di Portomaggiore approfittando degli svarioni del portiere rossonero, protagonista in negativo. Baiesi lamenta due assenze pesanti a centrocampo, capitan Formigoni e Braghiroli, autore di una doppietta a Cento. La X Martiri ha recuperato Gessoni, il metronomo del centrocampo biancazzurro, e si è rivisto nel finale dopo un mese dall’infortunio il centravanti Manfredini. La partita si mette sui binari giusti per la X Martiri dopo pochi minuti. Su calcio d’angolo di Gessoni il portiere liscia l’uscita, si accende una mischia, poi risolta da Pallara con un tocco da sotto misura. Al 23’ Wangue se possibile fa anche peggio. Sempre su calcio d’angolo prova a respingere a pugni uniti, ma insacca goffamente nella propria porta. Al 29’ la squadra di mister Bolognesi poteva segnare il terzo gol, Vaccari non trova la porta. Al 37’ la Portuense accorcia. La rovesciata di Sassoli è intercettata con la mano da Panzetta: rigore. Sul dischetto va Fantoni, che spiazza il portiere; primo gol stagionale del giovanissimo centravanti rossonero. Nel secondo tempo alla prima opportunità gli ospiti calano il tris. Fuga di Vaccari sulla corsia sinistra, dal fondo cross sul secondo palo, sbuca il nuovo entrato Ercolani che appoggia in rete. Al 35’ la X Martiri poteva arrotondare il vantaggio. Lungo rilancio verso l’area della Portuense, Sovrani è scavalcato, Ercolani aggancia e tira, fuori di poco. Di qui in avanti è solo una girondola di sostituzioni, portieri inoperosi.

f. v.