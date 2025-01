Yaya, Interporto: : "Noi mai coinvolti"

La presidenza e la direzione di Interporto Bologna comunicano che la società per azioni Interporto Bologna non è stata mai coinvolta a nessun titolo per la morte causata da un incidente sul lavoro di Yaya Yafa presso l’azienda Sda.

"Interporto Bologna – si legge in una nota – ha da subito messo a disposizione delle autorità giudiziarie la propria competenza, nei limiti delle proprie responsabilità. Peraltro, Interporto, a seguito di quel tragico evento, con il supporto del sindaco Lepore ha avviato il percorso della Logistica Etica, dove il tema della sicurezza è la vera priorità".