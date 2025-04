Si è svolta, nella Contrada Borgo San Giacomo, la cena solidale del Festival Yume, organizzata dall’associazione culturale Yume, con lo spettacolo del Ferrara Gospel Choir Academy. Una serata all’insegna della musica, condivisione e solidarietà, che ha registrato una grande partecipazione. L’evento per sostenere Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per i progetti di ricerca.

Paola Peruffo, referente provinciale Airc, esprime la propria soddisfazione per l’esito dell’iniziativa.