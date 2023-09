‘Yume’ viaggia verso quota cinque Il Festival con il cuore ad Arianna

E’ stata presentata, ieri mattina, nella sala dell’arengo del palazzo municipale la quinta edizione di Festival yume con il patrocinio del Comune di Ferrara e il sostegno della contrada Borgo San Giacomo. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Marco Gulinelli, assessore alla Cultura, Cecilia Frida Zanella, presidente Associazione Yume, Franco Zamagni, vice presidente, Simona Rondina, associazione Yume, Paola Peruffo, referente Airc Ferrara Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

Gulinelli ha ringraziato la famiglia Zamagni-Zanella "per quanto l’associazione fa da cinque anni per la città". L’impegno dell’associazione culturale Yume è quello di raccogliere fondi da devolvere ad Airc in memoria di Arianna Zamagni, e lo fa attraverso l’organizzazione di eventi. Il Festival Yume si svolgerà dal 7 al 10 settembre in viale IV Novembre 11. Le precedenti edizioni hanno riscontrato un grandissimo successo, consentendo di contribuire in modo importante alla causa. Trattandosi di un meraviglioso giardino alberato, il programma di quest’anno è dedicato alla ristorazione, alla musica e alla solidarietà. Abbiamo pensato di coinvolgere altre associazioni che si occupano di ricerca, dando loro la possibilità di farsi conoscere e abbiamo invitato alcuni ospiti che racconteranno la loro storia. Per tutta la durata del Festival sarà presente una rappresentanza di Airc, charity partner, e attivo un banchetto informativo per il tesseramento all’associazione, gadget e servizio di segreteria per eventuali donazioni. Giovedi Rogerio Tavares duo (live) support Dj Luz; venerdì Andy mac farlane two man orchestra (live) support band: puro veneno (live). Sabato Ridillo (live) kill dafne acoustic (live) Dj set: Giorgio MrArt Cluso’. Domenica Perdosound dj set Special guest: Dre Love Carlotta Targa Bigo Domenica dalle 17.30 ci sarà un workshop di gioco-danza rivolto ai più piccini con Francesca Scuola di danza Claudia Checchi. Per info 340 8722752.