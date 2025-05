Zabriskie Point, prosegue ad oltranza l’esposizione di scatti

Prorogata fino al 12 ottobre la mostra Bruce Davidson/Zabriskie Point. I volti dell’America allo Spazio Antonioni.

Fino al prossimo autunno il pubblico potrà ammirare, allo Spazio Antonioni, gli scatti del grande fotografo statunitense Bruce Davidson, sul set del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. È stata prorogata al 12 ottobre l’esposizione che racconta l’incontro tra uno dei membri della leggendaria agenzia fotografica Magnum e il regista ferrarese considerato uno dei padri della cinematografia moderna: entrambi hanno saputo scrutare nelle pieghe della realtà senza preconcetti regalando all’osservatore uno sguardo meravigliato e al tempo stesso consapevole sui molteplici volti del continente americano.

Approdato negli Stati Uniti nel 1968 per ritrarre un paese che incarnava l’essenza del suo tempo, Michelangelo Antonioni sceglie Bruce Davidson come fotografo di scena sul set di Zabriskie Point: sin dalla prima produzione l’americano ha messo in campo una straordinaria capacità di addentrarsi in territori poco familiari facendo emergere, anche dai soggetti più degradati, una dignità morale ed estetica. Il reportage che dedica a Zabriskie Point è considerato uno dei servizi magistrali della storia delle foto di scena.

Il film propone un viaggio nell’universo giovanile delle controculture, ma è anche l’occasione per esplorare un mondo denso di luci e ombre in cui si riconoscono tratti ancora attuali: "le montagne, il deserto, la città, le foreste di cactus, ma anche i ghetti, la gente che soffre, quella che si rivolta, quella che sa e capisce senza la forza di rivoltarsi, quella che forse è colpevole" (Antonioni,1969). Davidson trova materia infinita per dare un volto indimenticabile a ciascuna di queste sfaccettature.