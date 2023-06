"Zaki e Regeni, Accorsi da multare subito"

CENTO

"Le regole sono uguali per tutti, anche per il sindaco. Quindi la sanzione è giusta, perché la legge va sempre applicata. Sorprende che un primo cittadino non conosca le regole del proprio Comune". Il consigliere civico di Orgoglio Centese Marco Pettazzoni critica il sindaco Edoardo Accorsi multato dalla polizia locale per i due striscioni gialli per Zaki e Regeni, con il logo di Amnesty, che fino a qualche giorno fa erano esposti sulla facciata della sede comunale di Cento, Palazzo Piombini. Gli striscioni non potevano essere affissi, da qui la multa che è stata inflitta proprio dalla polizia locale. Una vicenda che evidentemente configura un illecito: affissione abusiva.

A sollevare la questione, su cui Accorsi ha scelto al momento di non rilasciare dichiarazioni, è stato, alcune settimane fa, l’ex consigliere comunale Mauro Bernardi. "Con quale coraggio si può chiedere ai giovani di non imbrattare i muri, ai privati di non esporre cartelloni non autorizzati, se poi il primo cittadino permette per oltre un anno e mezzo l’esposizione abusiva di striscioni sulla sede temporanea del Comune?", ha detto l’ex consigliere attaccando il primo cittadino. Bernardi aveva scritto una prima lettera protocollata in Comune lo scorso 8 maggio, rivolta al comandante dei vigili con richiesta di informazioni sui due striscioni. Poi, il 16 giugno, aveva di nuovo inviato una comunicazione al Comune, ma stavolta anche al prefetto e al questore di Ferrara. "Nel caso dell’abuso di cui è responsabile il sindaco Accorsi – ha spiegato Bernardi – è stato impiegato più di un mese per verificare se quell’esposizione era o no autorizzata. Di fronte alla chiarissima natura abusiva di quell’esposizione sono stati costretti a sanzionare Accorsi". E aggiunge: "Se chi è il capo di un Comune è il primo a violare le regole come si può pretendere che le regole siano rispettate dai cittadini comuni?".

Bernardi ricorda una vicenda del 2014: "Un signore di Casumaro espose uno striscione sul muro della propria casa e i vigili di Cento dopo due giorni lo sanzionarono e paventarono anche di avviare un procedimento pensale. La storia fu diffusamente trattata sulla stampa locale. Nel caso dell’abuso di cui è responsabile Accorsi la polizia locale ha impiegato più di un mese per verificare con il competente ufficio comunale".