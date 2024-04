Zamorani (Finalmente 2024): "Impegno per l’occupazione femminile"

Decisamente con largo anticipo, arriva il primo invito alla partecipazione alle urne per la sfida delle Comunali di giugno. A lanciare l’esortazione per far sentire che "un’altra Ferrara è possibile" è la portavoce del gruppo Finalmente 2024, Claudia Zamorani, che sarà nella lista a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo. "La politica, spesso, è percepita dai cittadini come qualcosa da cui diffidare – ammette – ma non è così. La politica siamo noi e la città ci appartiene". Idealmente, con questa affermazione, la candidata risponde alla domanda lanciata dal Forum Ferrara Partecipata: "Di chi è la città?". "Ferrara oggi ci appare stanca e delusa – scandisce Zamorani – Una città che fatica sul piano umano, sociale, culturale ed economico. Sul piano sociale assistiamo da tempo a una martellante propaganda di paura e di intolleranza verso i nostri concittadini che chiamano ‘invasori’, che poi sono i compagni di classe dei nostri bambini, le loro mamme, i nostri colleghi e i nostri amici". Una propaganda "che vediamo riflessa anche negli slogan elettorali e che sembrano un po’ razzisti: fermare le invasioni, la casa prima ai ferraresi. Per noi, la casa va prima a chi ne ha bisogno, alle persone indigenti, ai giovani e non magari al vicesindaco per il semplice fatto di essere residente a Ferrara da tutta la vita". Dopo un excursus sui dati economici della nostra città, Zamorani si concentra sul tema dell’occupazione femminile. "Ricordo che l’occupazione femminile – chiude – laddove sostenuta con strumenti di conciliazione vita-lavoro e con investimenti in asili, doposcuola e campi estivi, fa volare l’economia".