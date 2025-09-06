Zampalonga per Limbiate: "Ricavato in beneficenza"

Appuntamento oggi alle 16,30 con ’Zampalonga’ presso il GeloCafé in viale Giovanni XXIII a Codigoro per una camminata non competitiva aperta a tutti i padroni dei fedeli amici a quattro zampe. Un’iniziativa promossa dai soci Lions della cittadina codigorese, col nobile fine di accomunare il piacere di una passeggiata col proprio cane alla solidarietà.

Tutto il ricavato – è prevista l’iscrizione di 10 euro – sarà devoluto al Centro Cani guida per non vedenti di Limbiate gestito sempre dai Lions. Dopo le iscrizioni, la partenza per la camminata ludica percorrendo la nuova ciclabile in direzione del centro studi, per arrivare fino al cimitero di Codigoro. Successivamente il rientro al GeloCafè per un aperitivo offerto dai titolari del locale a tutti i partecipanti e infine le premiazioni dei cagnolini. Saranno presenti anche gli educatori cinofili Annabella Baratella e Umberto Sovrani per offrire la loro competenza e conoscenza a tutti i padroni dei cani e per maggior sicurezza ci sarà anche la veterinaria Raffaella Borlimi. Inoltre grazie alla collaborazione con l’Arca di Noè, negozio specializzato in alimenti per animali, verranno donati a tutti i partecipanti dei bocconcini, biscotti e altri gadget.

"Siamo felici come Lions e GeloCafè di offrire un pomeriggio nel quale veder scodinzolare i nostri fedeli amici – spiega Marina Conforti, socia dei Lions Codigoro e titolare del GeloCafé – coi loro padroni e di concorrere a donare qualcosa all’associazione dei Lions, che si occupa di addestrare cani per non vedenti". Al termine del pomeriggio una piccola lotteria, sempre promossa dal Lions di Codigoro, il cui ricavato sarà versato per poter raggiungere l’importo per acquistare un defibrillatore da donare a don Marco Polmonari. Il sacerdote lo installerà in modo che, possa essere utilizzato per tutti coloro che frequentano l’Oratorio o anche la vicina scuola materna San Domenico Savio.

Claudio Castagnoli