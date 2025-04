Zanardi: "Superstrada e linea ferroviaria, interventi in nodi strategici"

L’elettrificazione e il potenziamento della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro da parte della Regione dovrebbe portare a "una metropolitana di superficie ad alta frequenza per garantire un servizio rapido, efficiente e sostenibile per residenti e turisti, con tempi di percorrenza ridotti tra i 20 e 25 minuti per l’Ospedale di Cona e mezz’ora per arrivare a Ferrara, con collegamenti capillari a nodi strategici". E’ l’auspicio del sindaco di Codigoro Alice Zanardi, che spera in "una mobilità integrata con la possibilità di interscambio con il trasporto pubblico locale e servizi turistici e la riduzione del traffico su gomma, in linea con la transizione ecologica". Su questo auspicio il sindaco Zanardi chiede maggiore "sicurezza e modernizzazione sulla Superstrada Ferrara-Mare, principale via di collegamento tra l’entroterra ferrarese e il litorale adriatico. E’ indispensabile un intervento di riqualificazione, mirato a garantire standard di sicurezza adeguati ovvero corsie di emergenza, illuminazione, servizi, come succede per la Ravenna-Bologna". Il primo cittadino "sollecita l’attenzione anche al tratto Lido degli Estensi-Porto Garibaldi, soggetto a frequenti situazioni di congestione veicolare, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica", chiedendo di "valutare con urgenza misure specifiche con un coordinamento tra enti competenti, per avviare soluzioni efficaci nel breve e medio termine". Propone di decongestionare la Romea con una "nuova strada Ravenna-Mestre, ex SS 45" che la libererebbe dal transito dai mezzi pesanti, migliorando sicurezza, qualità della vita e diventando la strada del Parco. Si creerà un corridoio logistico moderno, connesso ai porti di Ravenna e Venezia per sostenere rapporti economici interregionali, riducendo l’impatto ambientale".

cla. casta.