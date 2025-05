Zanicchi tra musica e solidarietà: "Il mio canto per aiutare i bimbi"

Stasera alle 21 al Teatro Comunale di Ferrara va in scena ‘Il meglio della comicità italiana’, una serata benefica a favore di ’Vola nel Cuore’ per i bimbi ricoverati a Cona e della Fondazione ’Dalla Terra alla Luna Ets Autismo’ di Ferrara. Sul palco Duilio Pizzocchi, Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale, ospite d’onore la grande Iva Zanicchi.

Iva, cos’è Ferrara per lei?

"E’ una città che porto nel cuore. E poi, glielo devo dire: io sono una golosa perché il pane di Ferrara è il più buono d’Italia. E’ una città bella, vivibile, che mi piace molto. La amo davvero. E ha un teatro meraviglioso: spero di incontrare tanta gente".

Nella sua carriera ha dato voce a tante emozioni. Cosa prova quando, come in questa occasione, presta la sua voce a una causa che parla di solidarietà, bambini e di speranza?

"Mi fa enormemente piacere e sono anche orgogliosa di poterlo fare. Quando si parla di bambini, dell’aiuto che meritano, ma anche del sostegno ai genitori e in momenti difficili, sento una forte responsabilità. Basta entrare in un ospedale, come faccio spesso, per rendersi conto della fragilità e della forza di queste creature. Stringe davvero il cuore. Ecco perché credo che la massima attenzione vada sempre riservata ai bambini, a quelli che purtroppo non stanno bene e a quelli sani che hanno comunque bisogno di essere seguiti con grande cura. I genitori fanno tanto, ma anche le istituzioni devono avere un ruolo fondamentale".

Lei ha calcato tanti palcoscenici, ma quelli in cui ci si dona a una causa, dove si porta aiuto, sono diversi?

"Sì, sono completamente diversi. Si partecipa con un entusiasmo diverso, con una voglia autentica di essere utili a qualcosa o a qualcuno. Questi eventi hanno un valore profondo, molto più importante di uno spettacolo normale. Credo che tutti noi artisti lo sentiamo, intimamente. È una sensazione che ci tocca nel profondo".

Secondo lei, tutti gli artisti dovrebbero mettersi a disposizione per scopi benefici?

"Penso di sì. Conosco tanti colleghi, tanti amici cantanti che lo fanno spesso e volentieri. Noi che siamo stati fortunati, che abbiamo una certa età e magari anche dei nipoti, siamo più sensibilizzati. Forse più dei giovani, perché a quell’età si pensa che la vita sia eterna e si guarda solo al proprio cammino. Invece no: siamo noi, per primi, che dobbiamo tendere la mano e aiutare chi ha bisogno".

Cosa farà ascoltare durante la serata?

"Tutto quello che la gente vorrà, naturalmente nei limiti del tempo che mi verrà concesso. Ci saranno i miei successi, da Zingara a La riva bianca, la riva nera, fino a Testarda io e la mia prima incisione ‘Come ti vorrei’, un blues che canto sempre, la mia canzone del cuore. E poi mi piacerebbe presentare anche un brano nuovo, uscito il 2 maggio dal titolo ‘Dolce Far Niente’. È un pezzo estivo, a cui tengo moltissimo. Penso proprio che lo farò ascoltare a Ferrara al pubblico per la prima volta".

In una serata così, sente di continuare a portare la voce a chi non ce l’ha, come ha fatto con musica e politica?

"Sì, portare la voce a chi non può farsi sentire è una responsabilità grande. E non si tratta solo di parole: anche gli aiuti materiali sono fondamentali. Aiutare le istituzioni, sostenere i bambini in difficoltà, è un dovere morale che abbiamo tutti. Non basta commuoversi".

Cosa le ha insegnato la sua esperienza da europarlamentare riguardo alla protezione dell’infanzia e della fragilità? "Sono stata in Europa per soli 5 anni, ma mi sono occupata molto di cooperazione, visitando Paesi poveri come Angola, Congo e Burkina Faso. Lì ho visto l’estremo bisogno, bambini morire per mancanza di medicine".