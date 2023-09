Zanzara, riparte la rassegna video-settingvideoarte

Energie, sensazioni, ma soprattutto reazioni. La seconda fase della rassegna di ‘Video-setting Videoarte: Origini e sperimentazioni’ si apre in un dialogo tra due artisti diversi, che a modo loro coinvolgono il pubblico. La kermesse di mostre, curate da Giulia Giliberti e Sara Ricci, si tiene nella galleria e nelle ex-scuderie di ‘zanzara arte contemporanea’, sotto la direzione artistica di Maurizio Camerani. Quest’ultimo, poi, inaugura la seconda fase della rassegna insieme a un’altra artista, Liuba, oggi pomeriggio, alle ore 17, con un evento aperto al pubblico. La mostra di Camerani è ‘Equilibrio-Energia’ propone alcune sculture, videosculture e un lavoro inedito: senza delimitazioni temporali, l’obiettivo è far riflettere sulla ricerca di equilibrio-energia, temi caratteristici della poetica dell’artista. Allo stesso modo, negli spazi della galleria di via del Podestà, è raccolta una selezione di alcuni tra i più significativi lavori della performer, realizzati in oltre vent’anni: un’esposizione interattiva, come interattive e coinvolgenti sono le sue performance in grado di creare emozioni contrastanti. Domani, invece, grazie al coinvolgimento del Liceo Dosso Dossi, Liuba è dedicata in un progetto didattico con gli studenti dal titolo ‘Guardare ed essere dentro l’opera’. Nel weekend si aprirà anche la rassegna di talk e di videoproiezioni, sempre sul tema della videoarte. La rassegna – patrocinata dalla Regione e dal Comune – proseguirà con mostre e varie iniziative fino al 30 dicembre 2023. Maggiori informazioni si possono trovare al link https:zanzaraartecontemporanea.itvideo-setting.

f. f.