Zanzara, sagra più forte degli ostacoli: "Siamo un team molto affiatato"

Si è conclusa la 22esima Sagra della Zanzara svoltasi a Berra ed organizzata dall’associazione Cultura e Spettacolo Berrese (Acs), in collaborazione con il Centro Sociale La Colomba, che mette a disposizione i locali.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, delle ore di volontariato spese a favore della comunità e del tempo sottratto per una causa che da più di 20 anni riteniamo valida". Lo dice Cristiana Serafini, fra gli organizzatori, che segnala una diminuzione tra gli avventori delle sagre berresi, per la crisi e il crescente numero di sagre e incontri culinari che si moltiplicano.

"Purtroppo minori presenze – continua – si trasformano in meno risorse che destiniamo alle necessità della comunità. Siamo un gruppo molto affiatato e ci divertiamo, anche se carenti nella forza lavoro esterna come montare palchi, spostare tavoli e altro. Diversamente dalle origini le nostre tre sagre annuali, Bruscandolo a maggio, Zanzara ad agosto e ’I oss dal Maial’ a dicembre, hanno perso la loro parte culturale, ma l’Acs ha recuperato sviluppando la parte culturale con incontri sui temi più vari quasi ogni mese e come sottolinea il nostro presidente Mauro Tumiati "nutrire la pancia va bene, ma nutrire la mente è altrettanto importante. Lo riteniamo quasi un tratto distintivo – conclude Cristiana – del quale siano particolarmente orgogliosi". c. c.