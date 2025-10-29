Zapparoli lascia, Cavazzini nuovo presidente

È stato eletto all’unanimità dal consiglio direttivo della Federconsumatori il nuovo presidente Mauro Cavazzini. Succede a Roberto Zapparoli che lascia l’incarico per scadenza di mandato. Cavazzini, 63 anni, proviene dal mondo sindacale. Ha iniziato la sua attività come delegato nel comparto ceramico per poi entrare nella categoria della Filctem Cgil e divenirne segretario generale nel 2013. Successivamente ha ricoperto l’incarico di segretario all’organizzazione nella Filcams, la categoria che segue i comparti del commercio, servizi e turismo. Negli ultimi anni Cavazzini, ha svolto attività di tutela sindacale nell’ambito dell’area diritti e vertenze della Camera del lavoro. Presenti al consiglio direttivo, Fabrizio Ghidini presidente della Federconsumatori Emilia Romagna e Veronica Tagliati segretaria generale Cgil Ferrara.

"Gli ambiti di attività di cui si occupa la Federconsumatori – ha detto Cavazzini – sono molteplici e diversificati, spaziando dal credito e assicurazioni alle truffe online, non tralasciando bollette e utenze, che riguardano da molto vicino i cittadini del nostro territorio. Particolare attenzione va riservata alle fasce più fragili della nostra comunità". A Mauro Cavazzini, il consiglio direttivo Federconsumatori ha espresso le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e a Roberto Zapparoli un sincero e corale ringraziamento per il lavoro svolto in associazione con tanto impegno e assidua dedizione negli anni di mandato.