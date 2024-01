Zappaterra e Fabbri: "Un fondo per i Comuni delle ’Aree interne’

Il 3% del Fondo sociale locale deve andare anche alle Aree interne della regione, al pari dei territori classificati montani. A chiedere la riformulazione dei criteri di suddivisione del Fondo sociale locale è una interpellanza del Pd a firma della consigliera regionale Marcella Zappaterra e sottoscritta anche da Marco Fabbri (nella foto). Zappaterra e Fabbri sottolineano come dagli attuali criteri di ripartizione del fondo emerga come "non c’è alcun riferimento per le ‘Aree Interne’, ossia dei territori che si connotano per un’organizzazione spaziale fondata su ‘centri minori’, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali: le aree interne sono parti del territorio nazionale che subiscono gli effetti del calo o dell’invecchiamento della popolazione, dove la debolezza delle prospettive di sviluppo determina una sempre maggiore difficoltà delle condizioni di vita dei cittadini". Per Zappaterra "sostenere le aree interne significa favorire la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, per questo bisognerebbe prevedere per le aree interne gli stessi parametri che ci sono per gli appennini".