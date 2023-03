Zappaterra (Pd) "Iniziative per ridurre gli sprechi"

"Intensificare ogni iniziativa utile a fronteggiare la situazione di siccità che sta interessando il territorio regionale, in collaborazione con le autorità competenti a livello nazionale e locale, in particolare adottando tutte le misure necessarie per accelerare i tempi e semplificare le procedure per raggiungere gli obiettivi preposti". Il tema siccità approda anche sui banchi del consiglio regionale, grazie a una risoluzione della capogruppo Pd Marcella Zappaterra che auspica, appunto, azioni immediate per far fronte a un fenomeno che si protrae ormai dall’estate scorsa. "La situazione nel nostro Paese è critica – analizza la consigliera – soprattutto nelle regioni del Nord che insistono sull’asta di bacino del Po, in grave sofferenza, ed è dovuta anche a un combinato disposto molto negativo che vede il calo del 40% delle precipitazioni negli ultimi 20 anni e l’aumento delle temperature". Zappaterra segnala come "oggi l’agricoltura necessiti di nuove soluzioni sostenibili, concrete e applicabili in campo, è per questa ragione che la nostra Regione investe il 4% dell’intero valore delle risorse disponibili in ricerca, contro l’1,5% della media nazionale". Ricordando le tante iniziative che la Regione ha messo in campo su questo versante, chiede di intensificare "qualunque iniziativa utile per fronteggiare l’emergenza siccità, da accompagnare ad azioni di sensibilizzazione e informazione volte a promuovere il risparmio idrico e le pratiche virtuose".