Zerbinate, al via la bonifica. Dal Pnrr arriva un milione

Una svolta significativa per l’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini di Bondeno: l’amministrazione comunale ha dato il via all’intervento di bonifica ambientale che interesserà alcune aree del territorio, grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il faro dell’attenzione è su uno spazio verde, colmato da rifiuti di un’azienda che si è fatta ‘fantasma’ a Zerbinate. Difficile trovarla. Il verde ricopre l’inquinamento. L’ultima determina pubblicata il 28 aprile, ufficializza l’avvio delle procedure per la bonifica di un sito contaminato situato in Via Consorziale, a Zerbinate di Bondeno. L’area, è oggetto di un procedimento di bonifica ambientale a carico del Comune e della Regione Emilia Romagna, a causa dell’inottemperanza del responsabile della contaminazione agli obblighi di risanamento. Si tratta di un’area immersa tra il verde delle campagne di Zerbinate di Bondeno che si è rivelata uno dei siti ‘orfani’ più inquinati dell’Emilia Romagna. Era già stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione per "L’intervento di bonifica ambientale PPS Ambiente", finanziato dall’Unione europea Next Generation, con i fondi del PNRR. I "siti orfani" sono "aree contaminate per le quali non è possibile individuare o far rivalere gli obblighi di bonifica su soggetti responsabili". Per il Comune di Bondeno, si tratta di un finanziamento complessivo di 1.365.606,00 euro, una cifra che testimonia l’importanza e la complessità dell’intervento. L’obiettivo principale del progetto, in linea con le direttive europee e nazionali, è la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani del PNRR, entro le scadenze stabilite. L’amministrazione comunale, in qualità di soggetto attuatore, ha già avviato le operazioni preliminari, tra cui il conferimento degli incarichi professionali necessari per la realizzazione dell’intervento. Un passo fondamentale per la tutela del territorio e per il benessere dei cittadini. Grazie ai fondi del PNRR si possono risanare aree che da troppo tempo rappresentano una ferita per l’ambiente e un problema per la comunità. La bonifica di questi siti non è solo un obbligo, ma un’opportunità per restituire valore a zone degradate e per promuovere uno sviluppo sostenibile. La determina comunale, pubblicata sull’albo pretorio, evidenzia anche la complessità delle procedure amministrative e tecniche necessarie per un intervento di questa portata. Tra le prime azioni, è stato affidato l’incarico per il tracciamento del confine catastale tra l’area oggetto di bonifica e le proprietà private limitrofe.

Claudia Fortini