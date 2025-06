"Zls, basta polemiche strumentali. Agiamo insieme"

Nel dibattito legato alla Zls interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella. "Come ogni volta, quando un risultato arriva grazie all’azione del centrodestra si parla di ‘bandierine di partito’, mentre quando risultati molto più esigui sono ottenuti dal centrosinistra, si celebrano come frutto di ‘duro lavoro’ – attacca –. Una narrazione a doppio standard che i cittadini iniziano giustamente a non tollerare più. La Zona Logistica Semplificata è una straordinaria opportunità per il rilancio del territorio. Se oggi se ne possono cogliere i frutti è anche grazie all’impegno costante e determinato del vicesindaco Alessandro Balboni, che ha difeso la causa ferrarese con coerenza e determinazione. A lui va un sincero ringraziamento". "Ancora una volta – conclude Gianella – Fd’I e l’amministrazione di Ferrara dimostrano di essere in sintonia reale con le esigenze del territorio. Piuttosto che alimentare polemiche strumentali, come fa il Pd, sarebbe utile che tutti remassimo nella stessa direzione".