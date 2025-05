Zls, Calvano si appella al Governo:: "Nomini il Comitato di indirizzo"

"La Zona Logistica Semplificata rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per il territorio ferrarese, in particolare per le sue aree industriali e logistiche. È fondamentale che il Governo proceda rapidamente con la composizione del Comitato di indirizzo, per non vanificare il lavoro fatto fino a qui anche grazie all’impegno del Pd e della Regione e non lasciare indietro un’area che ha tutte le carte in regola per attrarre investimenti e creare occupazione". Paolo Calvano, attuale capogruppo dem in Regione, pungola l’esecutivo – attraverso un’interrogazione a risposta immediata in Assemblea legislativa – su un dossier che sta curando da tempo. Il tema è tornato di estrema attualità in particolare grazie al dibattito che è scaturito attorno alle nuove traiettorie che gli attori dello sviluppo dovranno seguire da qui al prossimo futuro. "È inaccettabile che, a oggi, il Ministero delle Infrastrutture non abbia ancora nominato il proprio rappresentante nel Comitato di indirizzo – così Calvano – bloccando l’avvio delle attività operative. Una lentezza che rischia di penalizzare ulteriormente il nostro territorio con buona pace dei rappresentanti del centrodestra ferrarese che siedono in Parlamento". Fra l’altro, a margine della discussione sul documento depositato dal consigliere ferrarese, è emerso un dato significativo. Ossia l’opportunità per il territorio ferrarese di poter beneficiare anche di un credito di imposta, di 80 milioni di euro a livello nazionale, a favore delle imprese che realizzano investimenti nel 2025 nelle aree ricomprese nella Zls. "Un’ opportunità – incalza il capogruppo – che va colta appieno. Come Regione, siamo a servizio del nostro sistema imprenditoriale affinché possa sfruttarla al meglio". In risposta a Calvano, la sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini ha ricordato come la Regione stia facendo tutto quanto in suo potere per sollecitare il Governo e abbia in proprio già messo in campo azioni per dare concretezza a questa opportunità, anticipando alcuni strumenti di sostegno: nel bando regionale del programma Step (Strumento Territoriale di Promozione), è stata inserita una premialità dedicata proprio alle imprese localizzate nelle aree Zls, comprese quelle del territorio ferrarese. "È un segnale importante – chiude Calvano – che dimostra la volontà della Regione di fare la propria parte. Ma senza l’operatività del Comitato, che dovrebbe anche accompagnare e facilitare l’accesso agli incentivi fiscali e al credito d’imposta previsti per il 2025, rischiamo di perdere mesi preziosi per il nostro tessuto produttivo".

f.d.b.