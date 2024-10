Zls, ieri il primo incontro. Ferrara potrà beneficiare del credito d’imposta

Si è tenuto ieri mattina il tavolo sulla Zls a cui hanno presenziato i sindaci e i referenti del territorio. Anche il Comune ha partecipato all’incontro, con il vicesindaco Alessandro Balboni, l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Carità e della coordinatrice dei progetti strategici Alessia Pedrielli. È dello scorso 11 ottobre il via libera da parte del Governo alla istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia-Romagna: interessati circa 4.500 ettari di territorio – compreso il Comune di Ferrara – per la movimentazione delle merci, la logistica e l’intermodalità acqua-ferro-gomma. Con l’istituzione della Zls sono previste facilitazioni per le imprese, quali semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali.

Proprio l’incontro di ieri ha fornito indicazioni ai Comuni compresi nella Zls Emilia Romagna volte alla costituzione del Comitato di indirizzo per la realizzazione della Zls. Da indicazioni ministeriali dovrà essere composto dal presidente della Regione o suo delegato, dal presidente dell’autorità di sistema portuale, dal rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, dal rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dal rappresentante del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal presidente delle province ricomprese in tutto o in parte nella Zls, in qualità di uditore, o loro delegati, e infine dai sindaci dei Comuni ricompresi nella Zls, in qualità di uditori, o loro delegati. Ci saranno dieci giorni di tempo per comunicare i nomi che formeranno il gruppo di lavoro. Durante l’incontro sono state riassunte le caratteristiche delle Zls, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale con tutte le specifiche.

Ferrara insieme a Piacenza è risultata l’unico territorio effettivo (che comprende undici nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, nove province e 28 Comuni) che potrà effettivamente usufruire del credito d’imposta – la misura più impattante tra quelle che verranno applicate nelle Zls – che peraltro si potrà sommare alle altre agevolazioni, alcune delle quali verranno definite dai Comuni. Prossimamente, anche alla luce della pubblicazione del decreto ministeriale, sarà costituita una cabina di regia a livello locale, su impulso dell’assessore allo Sviluppo economico, per interloquire con gli stakeholder del territorio al fine di valorizzare le aree strategiche e produttive di Ferrara, inclusa quella del Petrolchimico, che con la Zls potrà beneficiare di nuove opportunità di rilancio.

"L’istituzione della Zona Logistica Semplificata per l’Emilia-Romagna è una straordinaria opportunità per il nostro territorio è il commento dell’assessore allo Sviluppo economico Carità –: Ferrara, tra le varie agevolazioni, potrà beneficiare anche del credito d’imposta, uno strumento cruciale per il rilancio economico. L’incontro di oggi (ieri, ndr) ha delineato i prossimi passi, come la creazione del Comitato di indirizzo, cui seguirà una cabina di regia locale per massimizzare i benefici di questa Zls. Con agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative potremo attrarre nuovi investimenti e valorizzare le imprese esistenti, puntando su uno sviluppo sostenibile e competitivo per Ferrara".