Zls, il Comune istituisce la cabina di regia

Il Comune di Ferrara ha ufficialmente istituito la cabina di regia “Attuazione ZLS”, organismo politico-tecnico che guiderà il processo di attuazione locale della Zona Logistica Semplificata (ZLS). La struttura ferrarese prevede un piano operativo per il periodo 2025-2029 e ha l’obiettivo di sovrintendere alla corretta implementazione delle linee di indirizzo, garantendo un’azione efficace e coordinata tra le varie istituzioni e settori coinvolti a livello locale.

L’istituzione della cabina di regia segue l’approvazione del decreto da parte del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, e l’istituzione del comitato di indirizzo, primo passo concreto per consentire alle imprese di accedere agli incentivi fiscali. "La creazione della cabina di regia ’Attuazione ZLS’ rappresenta un passo cruciale per garantire lo sviluppo del nostro territorio", sottolinea il sindaco Alan Fabbri, che ha ricordato come, nel precedente mandato, l’altrettanto immediata e puntuale istituzione di una cabina di regia fu essenziale per intercettare il maggior numero di fondi Pnrr su Ferrara, tra le città medie che più hanno goduto dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"La Zls – prosegue il primo cittadino – rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo economico e logistico per il territorio ferrarese. Territorio che, lo voglio ricordare, inizialmente non era minimamente previsto e che ora invece è tra le città coinvolte, grazie al nostro impegno e a una tempestiva presa di posizione in merito. Ferrara, fin da oggi con l’istituzione della cabina di regia, si prepara a cogliere appieno i benefici tangibili per le imprese e i cittadini, con l’obiettivo di diventare sempre più competitiva a livello nazionale".