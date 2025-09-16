Zls, il progetto entra nel vivo: "Dalle opportunità si passi agli insediamenti di imprese"

I lavori per la Zls entrano davvero nel vivo. Proprio ieri pomeriggio, infatti, si è tenuta la prima riunione operativa dedicata al tema primo, convocata dalla Cabina di regia "Attuazione ZLS" del Comune. All’appello, hanno risposto tutti gli stakeholder coinvolti in questo processo: tanto per parte pubblica quanto per quella privata. All’appuntamento, portando i saluti del sindaco Alan Fabbri, hanno partecipato per il Comune il vicesindaco Alessandro Balboni, l’assessore allo sviluppo economico Francesco Carità, l’assessore al bilancio Matteo Fornasini, il presidente della Provincia Daniele Garuti e il segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Mauro Giannattasio, oltre al direttore generale Sandro Mazzatorta e ad Alessia Pedrielli responsabile dei progetti strategici per il Comune, insieme a rappresentanti di imprese, associazioni di categoria, mondo della logistica e della formazione. Presente a questo primo incontro con le realtà anche Claudio Pedretti per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il primo cittadino, in una nota, ha voluto comunque rimarcare una linea operativa in ottica strategica sulla Zls. "Ferrara entra nel vivo del progetto – così Fabbri – : la ZLS è un’opportunità concreta per la crescita industriale, logistica e tecnologica. Il Comune intende fare da fulcro, per coordinare il lavoro con gli attori del territorio, attrarre nuove imprese e portare in Regione le esigenze della nostra comunità. Vogliamo trasformare rapidamente le opportunità in nuovi insediamenti, occupazione e valore aggiunto per Ferrara". A questo proposito Pedrielli ha spiegato, entrando nel vivo, il progetto Zls nel suo complesso: le aree coinvolte per Ferrara comprendono circa 61 ettari complessivi tra comparti all’intero o diacenti al Polo Industriale e Tecnologico, con priorità sull’area SiPRO (circa 13 ettari con piano particolareggiato già approvato) per la sua pronta trasformabilità e la vicinanza ai servizi del Polo. "Ferrara è un territorio che sa fare squadra – scandisce Carità – . La sinergia tra istituzioni e imprese sarà la nostra vera forza, per questo vogliamo mettere a terra un percorso condiviso con imprese e associazioni per accelerare insediamenti ad alto valore, favorendo logistica avanzata, manifattura 4.0, tecnologie pulite e deep tech". Tra i vantaggi competitivi che Ferrara possiede ci sono: la prossimità al porto di Ravenna, la presenza delle reti autostradale e ferroviaria, la presenza di multinazionali già inserite nel territorio e un anello ferroviario interno al Polo di circa 10 km collegato allo scalo, fattore chiave per l’intermodalità e lo shift gomma/ferro.

f.d.b.